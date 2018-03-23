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Интервью

Из Донецка боевики начали обстрел позиции ВСУ, - источник

НовостиПроисшествия    23.03.2018 - 00:20
Фото: АТО (ministryofdefenceua)
Фото: АТО (ministryofdefenceua)

В Донецке замечено активное передвижение грузовой техники

Из Донецка начался обстрел позиций вооруженных сил Украины со стороны российско-оккупационных сил. Об этом сообщил координатор группы "Стоп террор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.

Сообщается, в Донецке замечено передвижение грузовой техники.

"Из Донецка и окраин россияне начали обстрел позиций ВСУ, одновременно работает несколько огневых точек. Огонь ведут из 120мм и 82мм минометов плюс крупнокалиберное стрелковое. По Донецку замечено активное передвижение грузовой техники. На некоторые участки дороги выехали сотрудники так называемого "МГБ", - проинформировал Семен Кабакаев.

Информация поступила 22 марта в 23:23 по Киеву.

 

Из Донецка и окраин россияне начали обстрел позиций ВСУ, одновременно работает несколько огневых точек. Огонь ведут из...

Опубліковано Semen Kabakaev 22 березень 2018 р.

Напомним, ранее на Донбассе установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа, с начало суток 22 марта соблюдалось в полной мере. Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям воинов ВСУ.

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Теги: Вооруженные силы Украины, Новости АТО
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