Донецьк у вогні. Окуповане місто знову під обстрілами: фото, відео

У п'ятницю ввечері, 9 грудня, окупований Донецьк знову потрапив під ворожий обстріл. Снаряди влучили по Критому ринку, є руйнування, а також загиблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Повідомляється про прильоти на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста. Внаслідок обстрілів горять автомобілі та житлові будинки.
За деякими даними, у центрі Донецька є загиблі.
У самому місті дуже гучно від прильотів. Місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео обстрілів.
Нагадаємо, що центр окупованого Донецька сьогодні вже було обстріляно. Внаслідок ударів пошкоджено готель та спорткомплекс.
Російські окупанти звинувачують нібито Збройні сили України в обстрілах Донецька. Але, за деякими даними, фіксуються прильоти з боку непідконтрольної території.
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