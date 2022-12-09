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Донецьк у вогні. Окуповане місто знову під обстрілами: фото, відео

Фото: Обстріл Донецька (t.me.itsdonetsk)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю ввечері, 9 грудня, окупований Донецьк знову потрапив під ворожий обстріл. Снаряди влучили по Критому ринку, є руйнування, а також загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється про прильоти на території Критого ринку, на бульварі Шевченка та в інших місцях центральної частини міста. Внаслідок обстрілів горять автомобілі та житлові будинки.

За деякими даними, у центрі Донецька є загиблі.

У самому місті дуже гучно від прильотів. Місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео обстрілів.

Нагадаємо, що центр окупованого Донецька сьогодні вже було обстріляно. Внаслідок ударів пошкоджено готель та спорткомплекс.

Російські окупанти звинувачують нібито Збройні сили України в обстрілах Донецька. Але, за деякими даними, фіксуються прильоти з боку непідконтрольної території.

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