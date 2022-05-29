Донесите правду об этой войне: Резников призвал НАТО проявить себя лидером

Мир должен признать Россию страной, которая спонсирует и осуществляет терроризм против других государств. Странам НАТО нужно противостоять российской пропаганде, чтобы донести правду до своих народов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аканут министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и осуществляет терроризм , совершает геноцид против украинского народа. Я также призываю членов Парламентской ассамблеи НАТО быть лидерами, донести правду об этой войне своему народу. Остановите российскую пропаганду! ",- пишет Резников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам советника главы Офиса президента Алексея Подоляка, внесение России в список стран, которые поддерживают терроризм - сделают невозможной продажу ее энергоносителей.

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