"Донечка померла, бо відмовили в кесаревому": в Одесі породілля звинувачує лікарів у трагедії

В Одесі породілля Олена Бойко заявила про неналежну медичну допомогу з боку лікарів пологового будинку №5, що, за її словами, призвело до смерті її донечки. Історію вона оприлюднила в соцмережах, справою вже займаються правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами Олени, увечері 17 червня її викликали на огляд до лікарні. Під час процедури вона відчула нестерпний біль, однак її запит про можливий кесарів розтин лікарка проігнорувала. Після огляду у жінки почалися темні виділення, але лікарка заспокоїла, сказавши, що на 39 тижні це нормально.
Наступного ранку в Олени почалася сильна кровотеча. Лікарка знову не викликала тривогу, пояснивши, що "відходять води". Жінка екстрено прибула до пологового, де її підключили до КТГ - серцебиття дитини було дуже високим. Вона знову просила зробити кесарів розтин, але натомість отримала лише епідуральну анестезію.
Уже в критичному стані, коли серцебиття дитини зникло, породіллю повезли в операційну, яка, за її словами, не була готова. Згодом їй повідомили, що немовля не вижило.
Після розголосу клініка "Надія Одеса", де лікарка вела амбулаторний прийом за сумісництвом, відсторонила її до завершення розслідування. У закладі підтвердили, що жінка перебувала в них на обліку, але наголосили, що сам інцидент трапився в іншому медзакладі.
У клініці заявили, що не можуть розголошувати медичні дані без дозволу пацієнтки, а обговорення професійних дій лікарів можливе лише після надання офіційних документів - зокрема, патоморфологічного висновку.
В Одеській обласній поліції підтвердили, що трагедія сталася в одному з міських пологових будинків. 25-річна жінка повідомила про це правоохоронцям 25 червня.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ - неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.
Призначено низку судово-медичних експертиз, тривають слідчі дії.
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