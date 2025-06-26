"Донечка померла, бо відмовили в кесаревому": в Одесі породілля звинувачує лікарів у трагедії

Що сталося

За словами Олени, увечері 17 червня її викликали на огляд до лікарні. Під час процедури вона відчула нестерпний біль, однак її запит про можливий кесарів розтин лікарка проігнорувала. Після огляду у жінки почалися темні виділення, але лікарка заспокоїла, сказавши, що на 39 тижні це нормально.

Наступного ранку в Олени почалася сильна кровотеча. Лікарка знову не викликала тривогу, пояснивши, що "відходять води". Жінка екстрено прибула до пологового, де її підключили до КТГ - серцебиття дитини було дуже високим. Вона знову просила зробити кесарів розтин, але натомість отримала лише епідуральну анестезію.

Уже в критичному стані, коли серцебиття дитини зникло, породіллю повезли в операційну, яка, за її словами, не була готова. Згодом їй повідомили, що немовля не вижило.

Реакція клініки

Після розголосу клініка "Надія Одеса", де лікарка вела амбулаторний прийом за сумісництвом, відсторонила її до завершення розслідування. У закладі підтвердили, що жінка перебувала в них на обліку, але наголосили, що сам інцидент трапився в іншому медзакладі.

У клініці заявили, що не можуть розголошувати медичні дані без дозволу пацієнтки, а обговорення професійних дій лікарів можливе лише після надання офіційних документів - зокрема, патоморфологічного висновку.

Що каже поліція

В Одеській обласній поліції підтвердили, що трагедія сталася в одному з міських пологових будинків. 25-річна жінка повідомила про це правоохоронцям 25 червня.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ - неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Призначено низку судово-медичних експертиз, тривають слідчі дії.