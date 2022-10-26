На Донеччині знайшли тіла ще чотирьох цивільних, які загинули під час окупації

На Донеччині правоохоронці виявили тіла ще чотирьох мирних жителів, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний у Бахмуті. Чотири людини отримали поранення.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1100 людей, ще 2472 було поранено. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.