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На Донеччині знайшли тіла ще чотирьох цивільних, які загинули під час окупації

Фото: на Донеччині знайшли тіла ще чотирьох цивільних, які загинули під час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Донеччині правоохоронці виявили тіла ще чотирьох мирних жителів, які загинули під час російської окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

Крім того, минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний у Бахмуті. Чотири людини отримали поранення.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1100 людей, ще 2472 було поранено. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що вчора у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Четверо цивільних отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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