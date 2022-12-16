На Донеччині п'яний окупант на БТР спровокував ДТП: подробиці

У селі Урзуф Донецької області п'яний російський військовий на БТР спровокував ДТП. Внаслідок чого загинули троє окупантів, ще щонайменше п'ятеро отримали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.
Він розповів, що вчора на шляху з полігону підготовки мобілізованих у районі села Бабах-Тарама броньовик окупантів на в'їзді до селища Урзуф влетів у стовп, а потім у бетонну зупинку транспорту.
"Після першого удару в стовп, десяток окупантів на БТР вилетіли під колеса, і продовжуючи рух, бронемашина їх переїхала. Троє загинули на місці, ще щонайменше п'ять потрапили до шпиталю. Причина - банальна. П'яний водій", - зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, раніше Андрющенко повідомляв, що вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. Місто окупанти й надалі перетворюють на свою тилову військову базу.
Також ми писали, що російські окупанти та колаборанти хочуть повністю зруйнувати Маріуполь. Вони задумали знести цілий квартал у тимчасово окупованому місті.
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