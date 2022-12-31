На Донеччині окупанти вбили ще трьох цивільних
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. Минулої доби стало відомо про трьох цивільних, убитих ворожими військами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві. Ще 3 людини в області отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1285 людей, ще 2802 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що днями повідомлялося, щоукраїнські військові ліквідували майже 150 російських військових під Бахмутом (Донецька область). У лавах ворога також багато поранених.
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