На Донеччині окупанти вбили ще трьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 30 грудня стало відомо про 3 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: 2 у Бахмуті та 1 у Діброві. Ще 3 людини в області отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1285 людей, ще 2802 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.