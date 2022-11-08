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На Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних, сімох поранили

Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили трьох цивільних (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули троє людей, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних у Донецькій області: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 7 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох убитих росіянами під час окупації у Ямполі.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 1171 людина, ще 2555 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вранці 8 листопада російські окупанти завдали ракетного удару по Запорізькому району. Одна з ворожих ракет вибухнула біля будинку, пошкодивши будинок та споруди, інша - розірвалася в полі.

Крім того, цієї ночі ворог атакував Дніпропетровську область. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки, підприємства, лікарня та школа.

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Донецька областьокупанти