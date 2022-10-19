UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних

Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби масово обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.

Крім того, він повідомив, що у Лимані виявили тіла ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1046 мирних жителів, ще 2435 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську. Особливо постраждав приватний сектор.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область