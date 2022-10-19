На Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.

Крім того, він повідомив, що у Лимані виявили тіла ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1046 мирних жителів, ще 2435 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.