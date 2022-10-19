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На Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних

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Середа 19 жовтня 2022 08:26
На Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних Фото: на Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби масово обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.

Крім того, він повідомив, що у Лимані виявили тіла ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1046 мирних жителів, ще 2435 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську. Особливо постраждав приватний сектор.

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