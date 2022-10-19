На Донеччині за добу окупанти вбили ще чотирьох цивільних
Російські війська минулої доби масово обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули чотири людини, ще 12 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 18 жовтня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: у Кураховому, Бахмуті, Курдюмівці та Сіверську. Ще 12 людей за вчора отримали поранення", - написав Кириленко.
Крім того, він повідомив, що у Лимані виявили тіла ще 8 цивільних, убитих росіянами під час окупації.
Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1046 мирних жителів, ще 2435 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни зруйнували понад 90% житлових будинків у Лимані та Святогірську. Особливо постраждав приватний сектор.
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