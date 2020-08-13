На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Военный погиб в результате неосторожного обращения с оружием

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб в Донбассе во время выполнения боевой задачи. Причиной стало неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре ОТУ "Север".

Обстоятельства и причины смерти выясняют представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующий режим перемирия.

Как известно, в Донбассе с 27 июля объявлено перемирие. За это время в штабе ООС не уведомили об одном погибшем и раненого из состава Объединенных сил.