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На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий

Донбасс, Четверг 13 августа 2020 01:07
На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Военный погиб в результате неосторожного обращения с оружием

Военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил погиб в Донбассе во время выполнения боевой задачи. Причиной стало неосторожное обращение с оружием.

Об этом сообщили в пресс-центре ОТУ "Север".

Обстоятельства и причины смерти выясняют представители Национальной полиции Украины и Военной службы правопорядка в ВСУ.

"С грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимое с жизнью, умер военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 августа в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня, несмотря на действующий режим перемирия.

Как известно, в Донбассе с 27 июля объявлено перемирие. За это время в штабе ООС не уведомили об одном погибшем и раненого из состава Объединенных сил.

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