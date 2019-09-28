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На Донбассе во время обстрела военный получил смертельное ранение

Новости » Происшествия    28.09.2019 - 07:28
На Донбассе во время обстрела военный получил смертельное ранение
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики усилили обстрелы - зафиксированы 24 нарушения режима тишины

На Донбассе за прошедшие сутки, 27 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил смертельное ранение. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины.

В целом зафиксировано, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. Применялись запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также обстрелы велись из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Зафиксировано три обстрела вблизи Водяного, по два вблизи Богдановки и Павлополя, а также поодиночке возле Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого.

Трижды противник обстреливал украинские позиции близ Луганского. Около Пивденного огонь велся из противотанкового ракетного комплекса. Зафиксированы обстрелы также неподалеку Травневого, Новозвановки, Новотошковского.

"От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, - отметили в ООС.

Два обстрела зафиксированы неподалеку Марьинки, по одному - вблизи Лебединского, Водяного, Павлополя, Новолуганского.

Напомним, украинская разведка выяснила, что Россия поставляет вооруженным формированиям оккупированного Донбасса поврежденные боеприпасы. Отдельные партии артиллерийских боеприпасов и ракет повреждены коррозией, что представляет опасность их детонации во время хранения.

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