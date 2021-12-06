На Донбассе вчера погиб военный

В воскресенье, 5 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военный со Львовской области Руслан Ниров. Он служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОГА Максима Козыцкого.
"Досадная новость с фронта - погиб военный из Львовской области Руслан Ниров. 35-летний защитник родом из села Семеновка, вблизи Пустомыта. Погиб вчера, 5 декабря", - написал глава ОГА.
При этом он добавил, что тело военного планируют привести домой 8 декабря.
Отметим, что в сводке ООС за 5 декабря не было упоминаний о смерти военного.