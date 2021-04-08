На Донбассе утром боевики смертельно ранили украинского военного

На Донбассе с начала текущих суток, 8 апреля, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня . В результате обстрела один украинский военный погиб.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил .

Так, противник открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия по позициям украинских военных вблизи Песков и Водяного, что на Приазовье.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщили в штабе.

Также боевики совершили артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в штабе.

За вчера противник совершил 7 нарушений режима "тишины". В частности, возле Песков и Опытного боевики открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у вблизи Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье - гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один украинский военные получил осколочное ранение. Его доставили в больницу.