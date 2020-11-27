ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца

Донбасс, Пятница 27 ноября 2020 20:17
На Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца
Фото: украинские военные (flickr com  ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В Донецкой области военнослужащий одной из частей избил и поджог сослуживца. Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил его, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал.

"Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР в Краматорске.

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской украинский военный застрелил своего сослуживца и пытался выдать инцидент за самоубийство.

Отметим, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил небоевые потери составили 44 человека. Это в два раза больше, чем боевые потери в 2020 году.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбассвоенные

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь