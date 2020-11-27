На Донбассе украинский военный избил и поджог сослуживца

Фото: украинские военные (flickr com ministryofdefenceua)

В Донецкой области военнослужащий одной из частей избил и поджог сослуживца. Нападавшего задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил его, облил горючей жидкостью, поджег, а также обокрал.

"Солдата доставили в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям территориального управления ГБР в Краматорске.

Напомним, ранее сообщалось, что в Станице Луганской украинский военный застрелил своего сослуживца и пытался выдать инцидент за самоубийство.

Отметим, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил небоевые потери составили 44 человека. Это в два раза больше, чем боевые потери в 2020 году.