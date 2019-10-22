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На Донбассе украинские позиции ночью обстреливали из гранатометов

Новости » Общество    22.10.2019 - 07:27
На Донбассе украинские позиции ночью обстреливали из гранатометов
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

За сутки зафиксированы 17 обстрелов, потерь в составе ООС нет

Боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 21 октября, обстреливали позиции подразделений Объединенных сил их стрелкового оружия и гранатометов различных систем. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись два раза возле Пищевика, также неподалеку Талаковки, у Водяного на Приазовье.

Зафиксированы также обстрелы из стрелкового оружия и гранатометов вблизи Авдеевки и Верхньоторецкого, возле Красногоровки, Широкиного, Марьинки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По три обстрела зафиксированы возле Орехового и вблизи Золотого-4. Также по одному обстрелу - в районе Попасной и Зайцевого.

"За минувшие сутки, вследствие обстрелов, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Обстрелы противник осуществил в районе Зайцевого. Здесь российские оккупационные войска применили крупнокалиберные пулеметы и, дважды, запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в ООС.

Напомним, по данным мониторинговой миссии ОБСЕ, уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях в выходные.

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