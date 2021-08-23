На Донбассе убили украинского бойца: стало известно его имя

По словам собратьев по службе, Юрий достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины и имел много планов на будущее.

"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов", - говорится в сообщении.