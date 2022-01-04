На Донбассе тяжело ранен боец: боевики били из гранатометов и стрелкового оружия
За прошедшие сутки, 3 января, оккупанты на Донбассе совершили три обстрела украинских позиций. В результате этого один военный получил тяжелое ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
В направлении Лебединского противник обстреливал наши позиции из стрелкового оружия.
В районе поселка Шумы российские наемники совершили обстрел украинских военных из автоматических станковых гранатометов.
В результате действий оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил тяжелое ранение.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья - тяжелое", - уточнили в штабе.
Также отмечается, что благодаря усилиям наших бойцов рубежи украинских подразделений остались прежними.
Напомним, что 2 января на Донбассе сохранялась тишина в течение суток.
Также сообщалось, что 1 января боевики обстреляли позиции ООС 4 раза. Оккупанты открывали огонь из гранатометов и пулеметов.