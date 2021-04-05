На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел: боевики применяли гранатометы
В воскресенье, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел тысяча двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.
РБК-Украина писало, что 4 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.