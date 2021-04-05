ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел: боевики применяли гранатометы

Новина українською → Донбасс, Понедельник 05 апреля 2021 08:02
На Донбассе за сутки зафиксирован один обстрел: боевики применяли гранатометы Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

В воскресенье, 4 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел тысяча двадцать один обстрел, в том числе почти 500 взрывов.

РБК-Украина писало, что 4 апреля в зоне проведения ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892 Сулима Сергей Алексеевич 1980 года рождения. Военный погиб от подрыва на взрывном устройстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия ООС Донбасс
NEWS
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
Всех пенсионеров переведут на банковские карты: кто сможет получить пенсию почтой
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть