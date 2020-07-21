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На Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранение

Украина, Вторник 21 июля 2020 07:34
На Донбассе за сутки погиб украинский военный, еще один получил ранение
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Боевики 17 раз открывали огонь по украинским позициям

На Донбассе 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Боевики обстреляли украинские позиции из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.

Отмечается, что украинские подразделения решительно подавили активность противника. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Отметим, вчера возле населенного пункта Шумы боевики применили автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. Одна из пуль убила украинского военного.

Напомним, 19 июля на Донбассе боевики также 17 раз нарушили режим "тишины".

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