На Донбассе за сутки погиб один украинский военный

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Еще двое военнослужащих получили ранения

Боевики за сутки 20 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Вследствие боевых действий погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения, передает РБК-Украина со ссылкой на ООС в Facebook.

Отмечается, что 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцевое, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Кроме того, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на Мариупольском направлении.

"Вследствие боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще два - получили ранения", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток противник 3 раза обстрелял наши позиции вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкиного. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, по состоянию на вечер 1 ноября, на Донбассе в результате обстрелов боевиков, никто не пострадал.

Добавим, вчера в ходе визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель заявила о безальтернативности минских соглашений.