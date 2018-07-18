На Донбассе за сутки погиб один украинский военный, двое ранены

Боевики 21 раз нарушали "хлебное перемирие" в районе ООС

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 17 июля, боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военный погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Орехово, Новолуганского, Зализного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика, пытаясь заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ", - говорится в сообщении.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

В течение текущих суток боевики 7 раз обстреляли позиции украинских защитников возле Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского, трижды применив 82-мм минометы.

Напомним, боевики на Донбассе застрелили российского наемника при попытке сдаться украинским военным.