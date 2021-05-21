На Донбассе за сутки 10 обстрелов: боевики били из минометов и гранатометов

В районе Южного оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Павлополя враг дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Осуществили обстрел вооруженные формирования Российской Федерации и из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Авдеевка, Троицкое, Марьинка. В районе Новоселовки боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Также в районе поселков Шумы и Гнутово оккупанты совершили обстрел в сторону позиций наших защитников из автоматических станковых гранатометов, а возле поселка Пески - из стрелкового оружия.

"Потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на обстрелы оккупантов наши бойцы отвечали взаимностью.

Более того, по состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Возле Песков враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. А в пригороде Водяного оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.