В зоне боевых действий на Донбассе от снайперской пули погиб украинский боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

"К сожалению, сегодня, 30 марта Украина потеряла еще одного мужественного защитника. На одной из позиций в Донецкой области от вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Луганской области в результате обстрела из запрещенных минскими договоренностями минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия осколочное ранение получил один украинский защитник. Его доставили в госпиталь эвакуационной техникой, состояние здоровья раненого удовлетворительное. Для подавления огня противника применялось имеющееся вооружение, потери противника уточняются.

Напомним, сегодня боевики обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Шумов Торецкого района Донецкой области. В результате активизации боевых действий ранения получили двое украинских бойцов.