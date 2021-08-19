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На Донбассе снайпер убил украинского военного: стало известно его имя

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Львов, Четверг 19 августа 2021 13:55
На Донбассе снайпер убил украинского военного: стало известно его имя Фото: на Донбассе снайпер убил украинского военного (facebook.com.mod mil)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе снайпер убил украинского военного. Погиб львовянин Василий Островский.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу главы Львовской ОГА Максима Козацкого.

Как он сообщил, военный погиб сегодня.

"Горькие новости из зоны боевых действий: сегодня от пули снайпера погиб львовянин, военнослужащий службы по контракту, командир мотопехотного отделения воинской части А0998, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Василий Островский", - сообщил он.

Напомним, что боевики на Донбассе размещают тяжелую военную технику. ОБСЕ заметила танки, "Грады", гаубицы и зенитные ракетные комплексы оккупантов.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе также минируют территории. В результате сами подорвались на минах.

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