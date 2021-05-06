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На Донбассе смертельно ранили еще одного военного

Автор: Дмитрий Левицкий

Российско-оккупационные войска ранили еще одного украинского военного на Донбассе. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.

В результате вражеского обстрела военнослужащий получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.

Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - отметили в ОТГ "Восток".

Напомним, сегодня вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Еще один украинский воин получил ранение.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 18:00 на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы.

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