На Донбассе смертельно ранили еще одного военного
Российско-оккупационные войска ранили еще одного украинского военного на Донбассе. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook.
В результате вражеского обстрела военнослужащий получил смертельное огнестрельное пулевое ранение. Подразделения Объединенных сил открыли огонь в ответ.
Украинская сторона уже проинформировала об инциденте представителей ОБСЕ. На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - отметили в ОТГ "Восток".
Напомним, сегодня вблизи Новотроицкого под вражеским обстрелом погиб военный из состава Объединенных сил. Еще один украинский воин получил ранение.
Как писало РБК-Украина, по состоянию на 18:00 на Донбассе было зафиксировано 6 нарушений режима "тишины". Оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а также гранатометы.