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На Донбассе сегодня восемь нарушений "тишины". Украинские военные стреляли в ответ

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала субботу, 6 марта, пророссийские боевики восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Вблизи Опытного оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки боевики сегодня стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Нарушение режима тишины зафиксировали сегодня и возле населенного пункта Пески. Там пророссийские боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил на обстрелы со стороны оккупационных сил открывали огонь в ответ. В то же время украинская сторона СЦКК трижды направляла запрос на введение "тишины".

"Указанные факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнули в штабе.

Напомним, вчера боевики 7 раз нарушали перемирие на Донбассе, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный.

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