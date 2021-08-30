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На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный, еще один получил ранение

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Донбасс, Понедельник 30 августа 2021 21:39
На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный, еще один получил ранение Фото: на Донбассе погиб военный, еще один - ранен (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник вечером, 30 августа, на Донбассе боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

Раненого военного срочно эвакуировали и доставили в лечебное учреждение. Состояние его здоровья оценивается как средней степени тяжести.

Украинские военные огнем прекратили вражеские обстрелы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

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На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный, еще один получил ранение
На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военный, еще один получил ранение
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