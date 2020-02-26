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На Донбассе в результате подрыва погиб украинский военный

Новости » Происшествия     26.02.2020 - 13:02
На Донбассе в результате подрыва погиб украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

По состоянию на 12:00 зафиксированы 4 обстрела

С начала текущих суток, 26 февраля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным оборонного ведомства, с начала среды российско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим тишины на Донбассе, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Марьинка и Павлополь.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - отметили в ведомстве.

Карта ООС на 26 февраля 2020

Ситуация на Донбассе по состоянию на 26 февраля 2020 года (mil.gov.ua/)

Напомним, ранее сообщалось, что минувшие сутки на Донбассе прошли без потерь в рядах украинских военных. Вчера пророссийские боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия совершили 5 обстрелов.

Также РБК-Украина писало, что за минувшую неделю представителями СММ ОБСЕ зафиксированы 23 случая ограничения свободы передвижения патрулей наблюдателей со стороны боевиков на Донбассе.

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