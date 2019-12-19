На Донбассе в результате обвала шахты погиб горняк

Иллюстративное фото (osce.org)

Обвал произошел в ночь на 18 декабря

В результате обвала на шахте "Южнодонбасская №1" в поселке Угледар Донецкой области погиб один горняк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Донецкой ОГА.

Как сообщается, что обвал произошел в ночь на 18 декабря. До 22 часов 18 декабря на шахте продолжались аварийно-спасательные работы. В результате аварии погиб 46-летней горняк Андрей Дарченков. Спасатели обнаружили его уже без признаков жизни.

"К сожалению, горняк Андрей Владимирович Дарченков, который оказался в зоне обвала, погиб - его нашли спасатели без признаков жизни", - констатировали в ОГА.

В Минэнерго также выразили соболезнования родным и отметили, что обстоятельства происшествия расследуют правоохранители. В случае обнаружения несоблюдения техники безопасности руководство шахты может быть привлечено к ответственности.

"Будет проверено условия труда и соблюдение требований техники безопасности во время горных работ. Жизнь человека - самая большая ценность, поэтому будут приняты меры по усилению ответственности как руководства, так и каждого работника в угольной отрасли", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 20 ноября на шахте "Северная" в пгт Пивничне Донецкой области произошел пожар. Возгорание произошло на кровле административного здания на площади 1,5 тыс. кв. м.

Кроме того, 29 октября в городе Белозерске Донецкой области на территории шахты в здании электроцеха горела крыша. Жертв и пострадавших в результате возгорания не было.