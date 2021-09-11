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На Донбассе в результате обстрелов погиб военный, еще трое получили ранения

Автор: Артур Родивилов

С начала суток, 11 сентября, боевики на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб. Еще трое бойцов получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

После оказания первой медицинской помощи воинов госпитализировали. Состояние их здоровья - средней тяжести.

В частности в районе Новогнатовки враг применил запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм.

Вблизи Золотого-4 боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

10 сентября было 8 нарушений "тишины" на Донбассе. В районе Попасной оккупанты стреляли из автоматических станковых гранатометов и минометов 120 калибра, у Золотого-4 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино и Водяного боевики применили гранатометы различных систем. На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях пролетели два враждебных БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Напомним, 9 сентября в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

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ДонбассООС