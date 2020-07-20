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На Донбассе в результате обстрелов погиб военный

Понедельник 20 июля 2020 14:47
На Донбассе в результате обстрелов погиб военный
Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

Боевики обстреляли украинские позиции вблизи поселка Шумы

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, боевики вблизи населенного пункта Шумы применили автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие.

Во время выполнения боевого задания военнослужащий ВСУ получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

Напомним, 19 июля на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим "тишины".

Кроме того, на Донбассе 18 июля вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный.

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