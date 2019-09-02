На Донбассе в результате обстрелов погиб военнослужащий

На Донбассе от начала суток 2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Водяного, вблизи Гранитного, неподалеку Лебединского, вблизи Новомихайловка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотошковское.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 1 сентября, и с начала 2 сентября на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный.

Кроме того, в Днепропетровской областной больнице умер украинский военнослужащий, который получил ранение на Донбассе 25 августа.