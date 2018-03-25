На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, - штаб

Боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов 25 марта 2018 года погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что противник продолжает срывать договоренности о полном прекращении огня, а с начала дня зафиксировано 19 обстрелов на Донецком направлении.

В частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в Опытном, Лебединском, вблизи Песков и в Талаковке. Гранатометы различных систем противник применил по военным в Авдеевке, Богдановке и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям в районе Верхнеторецкого.

"Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб", - добавили в штабе

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 25 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 березень 2018 р.

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что ситуация в зоне боевых действий обострилась. За минувшие сутки от обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Однако один военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами.