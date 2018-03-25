Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, - штаб

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 18:26
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики на Донбассе 19 раз обстреляли украинские позиции

В зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов 25 марта 2018 года погиб один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Сообщается, что противник продолжает срывать договоренности о полном прекращении огня, а с начала дня зафиксировано 19 обстрелов на Донецком направлении.

В частности, из запрещенных минскими соглашениями минометов боевики обстреляли украинские позиции в Опытном, Лебединском, вблизи Песков и в Талаковке. Гранатометы различных систем противник применил по военным в Авдеевке, Богдановке и Широкино, а крупнокалиберные пулеметы - по укреплениям в районе Верхнеторецкого.

"Кроме того, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина. К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб", - добавили в штабе

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 25 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 25 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что ситуация в зоне боевых действий обострилась. За минувшие сутки от обстрелов ни один украинский военный не пострадал. Однако один военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

 

СММ ОБСЕ зафиксировала около 105 взрывов на Донбассе
Темы: АТО    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top