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На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный

Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ "Восток" на странице в Facebook.

Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение", - заявили в ОТУ.

О нарушении режима "тишины" со стороны российских вооруженных формирований были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

Это уже вторая потеря в рядах украинских военных в Донбассе за двое суток.

Напомним, вчера возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

Добавим, вчера во время очередного заседания советников "нормандской четверки" Украина призвала вернуться к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

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Новости Украины ДонбасспогибливоенныеООС
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