На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный
Пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.
Об этом сообщило ОТУ "Восток" на странице в Facebook.
Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение", - заявили в ОТУ.
О нарушении режима "тишины" со стороны российских вооруженных формирований были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.
Это уже вторая потеря в рядах украинских военных в Донбассе за двое суток.
Напомним, вчера возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.
Добавим, вчера во время очередного заседания советников "нормандской четверки" Украина призвала вернуться к режиму полного прекращения огня на Донбассе.