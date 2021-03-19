ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный

Новина українською → Водяное, Пятница 19 марта 2021 22:53
На Донбассе в результате минометного обстрела погиб военный Фото: украинский военный (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

Пророссийские боевики на Донбассе из минометов 120-го калибра обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Водяного. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ "Восток" на странице в Facebook.

Кроме минометов, во время обстрела оккупанты применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные открывали огонь в ответ.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил несовместимое с жизнью ранение", - заявили в ОТУ.

О нарушении режима "тишины" со стороны российских вооруженных формирований были уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации.

Это уже вторая потеря в рядах украинских военных в Донбассе за двое суток.

Напомним, вчера возле Пивденного во время вражеского обстрела получил смертельное ранение украинский военный. Боевики обстреляли позиции ООС из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

Добавим, вчера во время очередного заседания советников "нормандской четверки" Украина призвала вернуться к режиму полного прекращения огня на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс погибли военные ООС
NEWS
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
СНБО в ближайшее время проведет заседание по локдауну в Украине
DAILY
Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине