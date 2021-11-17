На Донбассе ранили трех военных. Подразделения ООС стреляли в ответ
Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям военнослужащих ООС на Донбассе. В результате обстрелов получили ранения трое украинских защитников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, с начала суток, 17 ноября, со стороны боевиков зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного вооружения.
Один из вражеских обстрелов был выявлен в направлении Невельского. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В районе Новоалександровки пророссийские наемники произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
При этом недалеко от Золотого-4 оккупационные войска обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
В то же время в сторону Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, украинские позиции у Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.
Также в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.
"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ и заставили боевиков прекратить обстрелы.
Напомним, за минувшие сутки, 16 ноября, 13 раз нарушили "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов пострадал военный.