На Донбассе ранили трех военных. Подразделения ООС стреляли в ответ

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по позициям военнослужащих ООС на Донбассе. В результате обстрелов получили ранения трое украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, с начала суток, 17 ноября, со стороны боевиков зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня, семь из которых с применением запрещенного вооружения.

Один из вражеских обстрелов был выявлен в направлении Невельского. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки пророссийские наемники произвели обстрел из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

При этом недалеко от Золотого-4 оккупационные войска обстреляли украинские позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи населенных пунктов Кряковка и Причепиловка вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

В то же время в сторону Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, украинские позиции у Маринки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

Также в Луганской области зафиксирован пролет беспилотника с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные открывали огонь в ответ и заставили боевиков прекратить обстрелы.