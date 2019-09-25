На Донбассе ранены двое украинских военных, еще один погиб

На Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил боевики усилили обстрелы, в результате чего погиб один украинский военнослужащий. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также применял гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Гнутового, Новоселовки Второй, вблизи Павлополя, Красногоровки и вблизи Водяного и Пищевика.

Четыре обстрелы зафиксировали вблизи Травневого, еще два вблизи Луганского, а также неподалеку от Крымского, Зайцевого, Новолуганского и Троицкого.

"За минувшие сутки вследствие вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - отметили в ООС.

От начала текущих суток боевики 4 раза обстреляли украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Также, из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи Марьинки, Майского и дважды неподалеку Новолуганского.

"На протяжении текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения", - добавили в ООС.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что по данным украинской разведки, командование российских оккупационных войск начало более активно применять разведывательные и снайперские группы на Донбассе. По сообщению Минобороны, на Донбасс начали привлекаться диверсионные подразделения, которые три месяца готовились в Ростовской области РФ к ведению "партизанской войны".