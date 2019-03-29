На Донбассе в пятницу погиб украинский военный

Ранения получили двое военнослужащих
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в пятницу, 29 марта, погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр ОСС в своем Facebook.
Так, в течение текущих суток противник 10 раз нарушил режим прекращения огня, семь раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, с расходом 59 мин калибров 120 и 82 мм.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели три обстрела позиций Объединенных сил:
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг семь раз обстрелял наших защитников:
"В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили врага прекратить обстрелы. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.
Напомним, в районе проведения ООС на Донбассе 28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли украинские позиции, ни один военный не пострадал.
Как писало РБК-Украина ранее, 28 марта боевики на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил обстреляли населенный пункт Новолуганское, повредив газопровод.