На Донбассе в пятницу погиб боец ​​ООС. Стало известно его имя

Стало известно имя бойца Операции объединенных сил, который в пятницу погиб на Донбассе от обстрела боевиков. Погиб старший солдат Владимир Яськив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 24 ОМБр имени короля Даниила.
"Вчера, 9 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш собрат - старший солдат Яськив Владимир Богданович", - указано в сообщении.
"Во время смены позиции старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - информируют в пресс-службе.
Он родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области.
Напомним, утром стало известно, что на Донбассе за минувшие сутки в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены.
Как писало РБК-Украина, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.