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На Донбассе в пятницу погиб боец ​​ООС. Стало известно его имя

Автор: Юлия Струк

Стало известно имя бойца Операции объединенных сил, который в пятницу погиб на Донбассе от обстрела боевиков. Погиб старший солдат Владимир Яськив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Вчера, 9 июля 2021 года, во время выполнения боевого задания близ населенного пункта Золотое погиб наш собрат - старший солдат Яськив Владимир Богданович", - указано в сообщении.

Боец находился на дежурстве и вел наблюдение за противником, когда оккупанты начали массированный обстрел из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, противотанковых управляемых ракет и минометов 82-го калибра. Врагу предоставили адекватный ответ из разрешенных средств вооружения для подавления огневых точек противника.

"Во время смены позиции старшим солдатом Яськивом произошло непоправимое... вражеский снайпер смертельно ранил Владимира. Характер ранения оказался несовместимым с жизнью", - информируют в пресс-службе.

Он родился 29 июля 1977 года и был родом из поселка Большие Борки Тернопольской области.

Напомним, утром стало известно, что на Донбассе за минувшие сутки в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий. Еще трое были ранены.

Как писало РБК-Украина, позавчера боевики на Донбассе убили одного украинского военного и еще одного ранили.

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ДонбасспогибшиеООС