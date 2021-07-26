На Донбассе пострадали двое украинских военных: боевики применяли гранатометы и минометы

Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг применял автоматические станковые гранатометы. В районе Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го, 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в районе Южного оккупанты осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов пострадали два украинских воина. Один военный ВСУ получил осколочные ранения, второй - боевое травмирования.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - уточнили в ООС.

Также сообщается, что на обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Также сегодня с утра боевики успели трижды нарушить режим прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Причепиловки боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

"С начала этого периода боевых потерь среди украинских защитников вследствие враждебных обстрелов нет", - говорится в сообщении.