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На Донбассе пострадали двое украинских военных: боевики применяли гранатометы и минометы

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Украина, Понедельник 26 июля 2021 08:05
На Донбассе пострадали двое украинских военных: боевики применяли гранатометы и минометы Фото: позиции ООС обстреляли 11 раз, пострадали два воина (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных 11 раз за прошедшие сутки, 25 июля. В результате обстрелов пострадали два воина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Неподалеку Новозвановки российские наемники вели огонь из вооружения БМП-1, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского враг применял автоматические станковые гранатометы. В районе Нью-Йорка оккупанты 4 раза открывали огонь из минометов 120-го, 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Причепиловки вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреливали украинские позиции по автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в районе Южного оккупанты осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов пострадали два украинских воина. Один военный ВСУ получил осколочные ранения, второй - боевое травмирования.

"Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние раненых - средней тяжести", - уточнили в ООС.

Также сообщается, что на обстрелы наши защитники открывали ответный огонь.

Также сегодня с утра боевики успели трижды нарушить режим прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Пески противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов. Возле Авдеевки российские оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе Причепиловки боевики обстреляли украинские позиции по ручных противотанковых гранатометов.

"С начала этого периода боевых потерь среди украинских защитников вследствие враждебных обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе вывели на полигон сотни единиц тяжелой техники. Среди нее - танки, минометы, зенитно-ракетные комплексы и БТРы.

Ранее сообщалось, что на Донбассе был тяжело ранен украинский военный. Он десять дней боролся за жизнь в харьковском госпитале, но не выдержал.

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