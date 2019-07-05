ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе погиб военный ВСУ, еще шестеро ранены

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 07:37
На Донбассе погиб военный ВСУ, еще шестеро ранены
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики использовали запрещенное Минском оружие

На Донбассе за прошедшие сутки 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмирования. Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что 11 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Обстрелы велись, в частности, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции сил ООС в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4. По данным разведки 4 июля двое оккупантов уничтожены и один ранен.

От начала текущих суток враг 6 раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского.

Ранее сообщалось, что по данным Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Донбассе погибли 7 мирных жителей с начала 2019 года.

РБК-Украина писало, что по словам заместителя командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майора Богдана Бондаря, Россия наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украинско-российской границы.

СБУ вывела с оккупированного Донбасса подозреваемого по делу MH17, - BBC На Донбассе умер раненый под Марьинкой боец
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь