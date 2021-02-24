На Донбассе погиб военный, его останки обнаружили в лесополосе

На Донбассе идентифицировали останки украинского военнослужащего Сергея Сорочинского. По предварительным данным он погиб в результате взрыва.

Как сообщается, погибшего военнослужащего нашли в лесополосе вблизи Счастья Луганской области. Когда именно он погиб - не указывается.

"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Сорочинский 1984 года рождения проживал с семьей в селе Будьки Винницкой области. Его призвали на военную службу по контракту 23 апреля 2018 года. У погибшего военного осталась жена и двое малолетних детей.