На Донбассе погиб военный ООС

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 19 января в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации погиб украинский военный. Об этом передает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник 11 раз нарушил режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Один обстрел по нашим позициям открывался неподалеку населенного пункта Пески, семь раз - вблизи населенного пункта Орехово. Выстрелы зафиксированы также рядом с Новоолександровкой и вблизи Новотошковского.

"Вчера, 19 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. От начала этих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли защитников Травневого и Луганского... За текущие сутки потерь нет", - добавили в ООС.

Напомним, 18 января в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный и 10 получили ранения.