ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Донбассе погиб военный из-за неосторожного обращения с оружием

Донбасс, Суббота 25 июля 2020 15:15
На Донбассе погиб военный из-за неосторожного обращения с оружием
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Командованием воинской части назначено служебное расследование

В четверг, 23 июля, на Донбассе в результате неосторожного обращения с оружием погиб военный, водитель-электрик 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. Он был уроженец села Добровляны Залещицкого района Тернопольской области.

Об этом сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

По предварительным данным военнослужащий 1966 года рождения скончался от пулевого ранения вследствие неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

На Донбассе погиб военный из-за неосторожного обращения с оружием

Фото: Михаил Воронский (facebook.com/44art.br)

Напомним, в медицинском учреждении скончался украинский военнослужащий вооруженных сил, который получил осколочное ранение на Донбассе.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в районе Зайцевого Донецкой области 13 июля погиб морпех.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Донбасс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь