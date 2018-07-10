На Донбассе погиб военный из Львовской области

Подробности гибели военного пока не сообщаются

На Донбассе погиб украинский военный из Львовской области Владимир Лужецкий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской областной государственной администрации.

"На Донбассе сегодня, 10 июля, погиб украинский защитник Владимир Лужецкий… родом из села Верхний Лужок Старосамборского района Львовской области", - говорится в сообщении.

В областной администрации уточнили, что Лужецкий родился в 1995 году. Подробности гибели военного пока не сообщаются.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 23 случая нарушения режима тишины.

"Российские оккупационные войска продолжали нарушать перемирие, открывая огонь с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за минувшие сутки зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины, без применения тяжелого вооружения", - сообщил представитель пресс-центра ООС Анатолий Стельмах.