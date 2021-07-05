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На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате вражеского обстрела на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ООС.

Оккупационные войска сегодня обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение", - заявили в штабе.

Украинская сторона уже уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Сейчас на месте обстрела работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Напомним, минувшие сутки на Донбассе также не обошлись без потерь среди Объединенных сил. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.

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ДонбассООС