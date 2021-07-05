ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения

Новина українською →
Донбасс, Понедельник 05 июля 2021 19:35
На Донбассе погиб военный, еще трое получили ранения Фото: на Донбассе погиб военный (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В результате вражеского обстрела на Донбассе в понедельник, 5 июля, погиб украинский военнослужащий. Еще трое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование ООС.

Оккупационные войска сегодня обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения. Украинские защитники были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение", - заявили в штабе.

Украинская сторона уже уведомила представителей ОБСЕ о нарушениях режима прекращения огня пророссийскими боевиками. Сейчас на месте обстрела работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка.

Напомним, минувшие сутки на Донбассе также не обошлись без потерь среди Объединенных сил. Вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб и один получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ООС
NEWS
В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов, их работа ограничена
В Киеве сообщили о минировании Центрального и Южного вокзалов, их работа ограничена
DAILY
Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС